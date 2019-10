Olcay Gulsen: Ik weet niet of Ruud en ik weer bij elkaar komen

Olcay en Ruud besloten eind augustus na een uitzending van RTL Boulevard waarin ze samen te gast waren spontaan weer een drankje te gaan doen. Dat pakte goed uit. ,,Ik vind Ruud echt een fijne man en onlangs hebben we weer een date gehad”, vertelt Olcay nu. ,,Wat ik zo leuk aan hem vind? Hij is grappig, slim en iemand met wie je echt een goed gesprek kan voeren. Dat is ook wel eens verfrissend, haha.”



Op de vraag of het weer goed komt tussen de twee, wil ze niet bevestigend antwoorden. ,,We doen het heel erg rustig aan en overhaasten niks”, stelt ze. ,,Ik heb een heel leuke relatie met Ruud. Het positieve aan ouder worden is voor mij - dit klinkt heel suf - dat je mensen dingen kunt gunnen buiten jezelf om. Toen ik jonger was, was ik alleen maar met mijn eigen geluk bezig. Nu merk ik dat ik het leuk vind als mensen in mijn omgeving gelukkig zijn. Als Ruud blij is, ben ik ook blij.”