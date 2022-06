Olcay Gulsen lijnrecht tegenover ex-schoonmoeder: ‘Ik vind dit een hele enge situatie’

1,5 miljoen kijkers zien ‘boze’ Corry haar kaarten voor Rolling Stones weggeven in Even tot hier

Corry, die afgelopen week viral ging na haar tirade voor de camera's van Hart van Nederland toen ze erachter kwam dat het concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena niet doorging, dook gisteravond met een bijrol op in Even tot hier. Ze bleek ook niet naar het vervangende concert te kunnen en gaf haar kaarten weg aan Miranda die moeilijk rond kan komen. Het programma had voor het oog van 1,5 miljoen kijkers echter nog een verrassing voor haar.

19 juni