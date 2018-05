Olcay Gulsen: Waar Waylon komt, zijn problemen

Rapper oogst lof met 'keiharde' videoclip over Amerikaan­se misstanden

20:52 Politieke spanningen, rassenscheiding, politiegeweld en schietpartijen. Rapper Childish Gambino legt Amerikaanse misstanden genadeloos bloot in zijn nieuwe nummer This is America. De keiharde clip wordt zo goed ontvangen, dat het binnen een dag bovenaan in de lijst met trending video's op YouTube staat.