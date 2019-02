Olcay is toe aan nieuw hoofdstuk, Fajah zet knop om

Video Manuel Venderbos: Gosschalk vroeg of ik in een pornofilm zou willen spelen

10:17 Manuel Venderbos (42) heeft vanochtend in de Ochtend Show to go uitspraken gedaan over zijn ervaringen met Job Gosschalk. De presentator deed een boekje open over de pikante vragen die hij van Gosschalk kreeg. ,,Hij vroeg hoe ver ik zou gaan en of ik in een pornofilm zou willen spelen.’’