Olcay over huiselijk geweld: ‘Vroeger zag ik mijn vader alleen als dader’

Vader Douwe Bob (81) overleden: ‘Rust zacht lieve papa’

28 februari De vader van singer-songwriter Douwe Bob is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de zanger bekend op Instagram. ‘Ladies and gentlemen, the boss has left the building. Rust zacht lieve papa’, schrijft Bob. Vader Simon Posthuma leed aan het syndroom van Korsakov, het gevolg van een jarenlange alcoholverslaving.