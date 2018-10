Olcay sexy het vliegtuig in en Manon heeft kledingcrisis

Manon Meijers heeft een overhemd van haar liefje Guus Meeuwis gejat nu ze met deze warme oktoberdagen niet meer weet wat ze aan moet.

Honey, I stole your shirt. 😬 #eeuwigzomer #jemoetiets #riemerom

Carolien Spoor is met wat oogmaskers en een paar flesjes nagellak in de relaxstand gegaan.

Even bijkomen na een supergeslaagde lancering gisteren! Tijd voor oogmaskers en nagels lakken :) #moetkunnen #inderelax #launch #lemej #luxuriousfeedingshawl @evelynekadouch

Olcay Gulsen laat haar kleding in Londen achter nu ze zich in niets meer dan haar trenchcoat naar haar vriend Frans haast. ,,Iedere minuut is te lang'', aldus 'Mr. Fransome'.

@mrfransome Ready for take off 👀👣.. I am coming home 🤓

Doutzen Kroes geniet op een opvallende plek van de Hollandse indian summer. Het Friese topmodel heeft gezelschap van een gigantische cactus.

Sunshine

Acteur Buddy Vedder overweegt een carrière als superheld Thor.

Blond hair, don't care.. #Thor #chrishemsworth #lookalike

Anna Nooshin mag dan gek zijn op de laatste modetrends, ze kijkt er niet echt naar uit in Nederland weer kleding aan te moeten.

Bye dushi #curacao I loved seeing the island again. Back to wearing clothes now lol thanks for having me @corendon.vliegvakanties

Killerbodymotivator Fajah Lourens blijkt schuil te gaan onder de artiestennaam Hanna Black, compleet met zwarte pruik en geheimzinnig glimlachje. Hanna is Fajahs tweede naam.

This week I'm @djhannablack with a live stream and a gig on Friday @escape_amsterdam thanks @delaganza for the hair ❤️

Ibiza ❤️

Quinty Trustfull is tijdens een live uitzending van Koffietijd in een lachstuip geschoten toen ze naar haar tafelgast en vrouwenlover Fred van Leer keek.

En daarom HOU ik zo van deze vrouwen !!! En Hetty ... die heeft een speciaal zithoekje ... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 @koffietijd.5uurlive dank voor weer een leuke ochtend ! ❤️ @qtrustfull @loretta.schrijver

Carlo Boszhard en Buddy Vedder hebben alvast hun kerstkostuums uit de kast getrokken om in een tuincentrum reclame te maken voor The Christmasshow waarin ze spelen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@carloboszhard) op 16 Oct 2018 om 5:21 PDT

Sylvie Meis vond in haar kantoor in Hamburg tijd om met een paspop zonder armen, benen en hoofd te poseren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 16 Oct 2018 om 4:41 PDT

Daphne Deckers is blij dat ze het sloop met haar initialen mee mag nemen uit een hotel in Beverly Hills. ,,Richard (haar echtgenoot Krajicek, red.) ziet me aankomen met die cupmaat op een kussen.''

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 15 Oct 2018 om 21:33 PDT

Volgens Bridget Maasland (43) zag ze er '100' jaar geleden uit als op onderstaand zwartwitkiekje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 16 Oct 2018 om 1:58 PDT

Musicalactrice Lone van Roosendaal (49) geeft het eerlijk toe. Ze gaat al zeker 21 jaar naar dezelfde kapper.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@loneeva) op 16 Oct 2018 om 3:43 PDT

Divorce-acteur en trouwambtenaar Dirk Zeelenberg vindt niks lekkerder dan broodjes met filet americain en halfom (pekelvlees en gekookte lever).

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@dirkzeelenberg) op 16 Oct 2018 om 1:59 PDT

De zussen Lieke en Jetteke van Lexmond genieten van de zon in het centrum van New York.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 16 Oct 2018 om 4:00 PDT

Monique Westenberg (de vriendin van André Hazes) is blij om twee redenen. Ze kan door het warme weer nog steeds rokjes dragen en haar beenbeharing blijft weg dankzij een geslaagde laserbehandeling. ,,Ik hoef me nooit meer te scheren.''

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 16 Oct 2018 om 4:10 PDT

Kim-Lian van der Meij kreeg pijn in haar rug, nek en voeten van het poseren met de borsten vooruit, billen naar achteren en kop in de wind.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 15 Oct 2018 om 14:25 PDT

YouTube-fenomeen Nikkie de Jager heeft, volgens eigen zeggen met succes, een gouden gezichts- en nekmaskertje uitgeprobeerd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nikkietutorials) op 15 Oct 2018 om 15:30 PDT

Miss Montreal-voorvrouw Sanne Hans liep in een studio levensliedzangeres Samantha Steenwijk en presentator Johnny de Mol tegen het lijf.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 15 Oct 2018 om 16:29 PDT

Hoera! Ali B is vandaag 37 jaar geworden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 15 Oct 2018 om 22:55 PDT

Eén van de dochtertjes van Nicolette Kluijver besloot vanmorgen te gaan experimenteren met de make-up van haar moeder.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 16 Oct 2018 om 1:23 PDT

'Smooth glijer' Jan Kooijman maakt bekend dat hij jurylid is in de Vlaamse versie van Dancing with the Stars.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jankooijmagram) op 16 Oct 2018 om 2:46 PDT

Jody Bernal heeft vandaag zijn zoveelste tatoeage laten zetten. Waar? Dat houdt hij nog even voor zich.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jodybernal) op 16 Oct 2018 om 3:03 PDT

De Nederlandse acteur Leo Alkemade besloot vandaag in zijn nest te blijven liggen om wat teksten te schrijven.