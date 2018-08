Olcay verkleed als konijntje tijdens Pride, Susan hangt de vlag uit

PridebytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Vandaag in het teken van de Pride. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Een bijzondere dag voor transgendermodel Loiza Lamers: ook zij viert vandaag de Pride in Amsterdam. De blondine is uitgedost en klaar om te feesten.

Guess who is ready for this years pride...?! 🌈. @manonleighton @davidlaport @whotelamsterdam @prideamsterdam Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 4 Aug 2018 om 3:29 PDT

Nick en Kirsten Schilder zijn helemaal klaar voor de Pride. De tortelduifjes poseren bij kleurige ballonnen mét eenhoorns. ,,HAPPY GAYPRIDE!", laat de Volendamse zanger weten.

🌈🌈 HAPPY GAYPRIDE! 🌈🌈 N #regram @nickschilder Een foto die is geplaatst door null (@nickensimon) op 4 Aug 2018 om 0:17 PDT

De Pride is voor iedereen, zo schrijft Olcay Gulsen. De ontwerpster is zo te zien aan boord van een van de boten geklommen en viert deze bijzondere dag geheel in stijl. Ze heeft gekozen voor een zwart kanten diadeem met de oren van een konijn.

Celebrating #PRIDE for everyone #prideamsterdam2018 Een foto die is geplaatst door null (@superolcay) op 4 Aug 2018 om 5:24 PDT

De GTST-boot is vandaag ook te spotten in de Amsterdamse Prinsengracht. Patrick Martens, Soy Kroon en Holly Mae Brood zijn ook van de partij en delen een feestelijk kiekje.

#happypride #gtstpride #gtstcanalparade @gtst #🌈 #heroes #prideamsterdam Een foto die is geplaatst door null (@patrickmartens1) op 4 Aug 2018 om 4:12 PDT

De vlag mag uit! Ook Susan Smit draagt haar steentje bij aan de acceptatie van de lgtb-gemeenschap. 'Hoera voor 'iedereen-is-anders'-dag', wenst de schrijfster haar fans toe.

Hoera voor ‘iedereen is anders’-dag (zoals mijn kinderen het noemen). Om de hoek, op de Prinsengracht, staat het al vol met mensen. 🌈 #gaypride Een foto die is geplaatst door null (@susansmitinstagram) op 4 Aug 2018 om 4:50 PDT

Voor Viktor Brand maakt het niet uit op welk geslacht je valt: liefde is liefde. De presentator vindt gelijkwaardigheid en respect erg belangrijk. Dat is zijn boodschap van vandaag aan zijn volgers.

Love is love! ❤️Happy gaypride! #gay #love #equality #respect Een foto die is geplaatst door null (@viktor_brand) op 4 Aug 2018 om 2:08 PDT

Voor Leco van Zadelhoff kan de Pride niet snel genoeg losbarsten. De stylist en visagist is al helemaal in de stemming en deelt een foto waarop onder meer collega-stylist Fred van Leer te zien is.

Let the Party begin.... #gaypride #gaypride2018 Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 4 Aug 2018 om 3:16 PDT

Ook Antje Monteiro heeft er vandaag zin in. De actrice kijkt er naar uit om nummers van ABBA te zingen en gebruikt de hashtags #liefde, #vrede en #blijheid.

OMW @gaypride18 @mammamianl #regenboogboot #zingen #abba #musical #love #peace #happy 💛💚💙🧡💜❤️BEN JIJ ER OOK? Een foto die is geplaatst door null (@antjemonteiro) op 4 Aug 2018 om 1:08 PDT

Sanne Vogel is maar wat trots op Amsterdam vandaag. De actrice moet de Canal Pride missen, maar staat stil bij deze bijzondere dag. 'Eigenlijk vind ik dit de mooiste dag van het jaar. Dat het gevierd wordt dat we in een land wonen waar je mag zijn wie je bent, dat je mag liefhebben van wie je houdt, wat helaas in vele landen nog lang niet zo is.'

Art Rooijakers en Richard Groenendijk hebben het presenteerstokje overgedragen aan Ellie Lust en Rik van de Westelaken, maar dat betekent niet dat ze de Canal Pride missen. 'Op naar een prachtige, liefdevolle en zonnige dag!', schrijft Art.

Alsof @richard_groenendijk en ik vorig jaar tijdens @prideamsterdam al wisten dat het onze laatste keer was om verslag te doen van de #canalparade... 😋👬😁 Dit jaar is het de beurt aan @lustellie en @rik_van_de_westelaken: veel succes en plezier! Op naar een prachtige, liefdevolle en zonnige dag! #prideamsterdam #gaypride 💙💚💛🧡💜❤ Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 3 Aug 2018 om 23:33 PDT

Het mag dan een gezellig feest zijn, volgens Claudia de Breij is de Pride niet zomaar in het leven geroepen. Het feest is er omdat mensen recht hebben om zonder gevolgen van elkaar te houden. De cabaretier is al jaren gelukkig met haar vrouw Jessica en draagt dit vaak uit op haar Instagram. 'Happy pride allemaal!', luidt haar boodschap.

HAPPY PRIDE Y’ALL! Een foto die is geplaatst door null (@claudiadebreij) op 3 Aug 2018 om 23:17 PDT

Kees Tol is helemaal in zijn element vandaag. De presentator heeft de welbekende vlag van de Pride op zijn been en broek geschilderd. Op een kiekje dat hij deelt lijkt hij zijn vrijheid met open armen te vieren. 'Happy gayday!'

#happygayday #gaypride #gay #amsterdam #🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 3 Aug 2018 om 23:28 PDT

Tolerantie en acceptatie, dat is wat Maik de Boer hoopt te bereiken door de Pride te vieren. De visagist wenst iedereen een fijne dag en is trots om homoseksueel te zijn.

De kersverse presentatoren Ellie Lust en Rik van de Westelaken zijn in een beste stemming nu ze de 22e editie van de Canal Pride mogen presenteren. Ze hebben er ontzettend veel zin in, laten de twee weten vanaf een versierde boot.

Wij hebben er zin in 😁🌈❤️👍🏻#canalparade Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 4 Aug 2018 om 3:17 PDT

Roze boten, gekleurde vlaggen: Barry Atsma geniet optimaal van de Pride. De acteur is apetrots op ons kleine landje, waar het wél mogelijk is om de liefde te vieren. 'Vrijheid om te houden en vrijheid om te leven!'

‪Proud of my little flat country where we celebrate that you can be whoever you want to be and can love whoever you want to love. Free to be. Free to love. Free to live. ❤️❤️❤️🏳️‍🌈#AmsterdamPride #Pride2018 #Canalparade #LetLoveRule ‬ Een foto die is geplaatst door null (@barry_atsma) op 4 Aug 2018 om 3:10 PDT

Een trotse Nederlander, zo voelt Rossana Kluivert zich vandaag. De voetbalvrouw deelt een foto waarop de tekst 'Liefde kent geen grenzen' te lezen valt. De brunette noemt de Pride het feest van het jaar.