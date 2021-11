Olcay verrast met liefdestripje en Estelle gooit haar benen in de lucht

VIDEO Zanger Eloi weg bij Kensington: ‘Alles meegemaakt wat ik mee moest maken’

Frontman Eloi Youssef (34) gaat na zo’n vijftien jaar weg bij de succesvolle band Kensington. ‘Er is geen ruzie of onenigheid, maar wel een verschil in toekomstvisie’, schrijft de groep op Instagram.

