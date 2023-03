Olcay voelt zich net een kikker en Christina waant zich een vampier in bad

Podcast Beluister aflevering 3 van ‘Liefs, papa Piet’: Lullen, janken en een rouwexpert

Qmusic-dj Joost Swinkels verloor op 5-jarige leeftijd zijn vader aan de gevolgen van leukemie. Hierdoor heeft hij zijn vader nooit goed gekend. Precies 20 jaar na dato gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag: wie was zijn vader? Dat doet hij in de podcast Liefs, papa Piet. Aflevering 3 is vanaf nu te beluisteren.