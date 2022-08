Olivia Newton-John op 73-jarige leeftijd overleden

Olivia Newton-John is vanmorgen vredig overleden op haar Ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden. Dat laat haar echtgenoot John Easterling weten. Ze is overleden aan de gevolgen van borstkanker. In 1992 kampte Newton-John ook al eens met die ziekte. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Vijf jaar geleden keerde de borstkanker toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug.



Newton-John werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar groeide op in Australië. In de jaren 60 keerde ze terug en haar muzikale carrière begon in de groep Toomorrow. In 1974 deed ze voor het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival en werd vierde. In Nederland scoorde ze in 1980 solo ook nog een nummer 1-hit met het nummer Xanadu.