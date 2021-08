OM gaat Lil' Kleine vervolgen voor mishandeling

Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, zou een man in de nacht van 6 op 7 december 2019 hebben mishandeld in club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam. Later werd duidelijk dat er nog twee verdachten betrokken waren. Het 28-jarige slachtoffer deed aangifte.

De drie verdachten zijn gedagvaard voor een zogenoemde regiezitting op 8 september. Dat is een openbare zitting waar de rechtbank wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek en waarop een beslissing wordt genomen over eventuele verzoeken van de verdediging, aldus het OM vrijdag. Waarschijnlijk wordt dan bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.

Openingsavond

De mishandeling vindt plaats tijdens de openingsavond van Oliva aan het Rembrandtplein. Een dan 27-jarige man loopt samen met een vriend de discotheek binnen, als hij in de drukte per ongeluk tegen een vrouw aanstoot. De man excuseert zich bij de vrouw en de twee sussen het ter plekke. Maar de man die bij de vrouw staat, reageert agressief. Die man is Lil’ Kleine. Omdat hij agressief reageert, vraagt de man ‘of alles oké’ is, waarna hij samen met zijn vriend verder de discotheek inloopt om een drankje te bestellen.

Na ruim een halfuur besluiten de twee Oliva weer te verlaten. Ze vinden het te druk. Als ze de zaal verlaten, merkt het latere slachtoffer op dat hij wordt aangewezen door Scholten. Twee mannen komen op de man af en vallen hem aan. Het viel de man op dat een van zijn belagers daarbij een professionele vechthouding aannam.

Camerabeelden

Terwijl er op hem wordt ingeslagen, roept hij meermaals dat ‘ze normaal moeten doen.’ Dat lijkt te helpen. Het slachtoffer meent even dat een van de aanvallers naar hem gebaart dat het zo wel genoeg is. Als hij daarop zijn handen laat zakken krijgt hij direct weer een vuistslag. Ditmaal op zijn kin, staat in de aangifte die deze site vorig jaar inzag.

Het slachtoffer werd hierna nog meermaals getrapt voor hij weg kon komen. Een dag later deed hij aangifte en ging de politie onderzoek doen. Nathan Moszkowicz, de manager van Lil’ Kleine, liet vorig jaar weten: ,,Ik kan slechts mededelen dat Jorik ongeveer een jaar geleden - eenmalig - is verhoord door de politie. In dat verhoor heeft Jorik ontkend geweld te hebben gebruikt en hij heeft sindsdien niets meer van de politie gehoord.‘’

Mishandeling Jaimie

Het is niet de eerste keer dat Lil Kleine in een mishandelingszaak verwikkeld raakt. De rapper werd in maart op Ibiza gearresteerd na een incident met zijn verloofde. Jaimie Vaes zou ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de lobby van hun hotel op het eiland in zijn gerend. Een receptionist heeft daarop de politie gebeld. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens meegenomen. Ook zouden er vernielingen zijn gepleegd in de hotelkamer van het stel.

Na een nacht in de cel werd Scholten maandag voorgeleid aan een Spaanse rechter, gespecialiseerd in huiselijk geweld, op verdenking van mishandeling. De rechter besloot tot een voorwaardelijk sepot, waarop de rapper werd vrijgelaten.

In onze Live Nieuws Update bespraken we eerder de mishandeling met misdaadverslaggever Yelle Tieleman: