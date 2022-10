OM verdenkt Glennis Grace naast mishandeling ook van bedreiging

Het Openbaar Ministerie verdenkt Glennis Grace ook van bedreiging in de zaak rond de vermeende vechtpartij in de Jumbo. Een woordvoerder van het OM in Amsterdam heeft een bericht daarover van Shownieuws bevestigd.

Het is niet duidelijk wat exact de aard van de bedreiging is. Eerder werd al bekendgemaakt dat de zangeres van Ladies of Soul wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade.

Glennis staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. Het incident vond plaats op 12 februari in een supermarkt in Amsterdam. De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo.

Naast Glennis gaat het om twee mannen van 20 jaar en twee jongens van 15 jaar uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 jaar uit Loenen aan de Vecht. De twee minderjarigen moeten op 27 oktober 2022 voor de kinderrechter komen.

E-sigaret

Glennis werd in april samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt.

Glennis keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de supermarkt om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij.

De zangeres heeft in april in een video op Instagram excuses aangeboden voor het incident.

