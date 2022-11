Ombudsman NPO: omroep ON! vertoont patroon delen onjuiste informatie

De Ombudsman kreeg ook opvallend veel klachten die stellen dat een item van ON! racistische en discriminerende inhoud bevatte. Maar hiervoor geeft de Journalistieke Code van de NPO geen kader, constateert de Ombudsman. Zij stelt dat het een vraag kan zijn of de publieke omroep als waarderingsgemeenschap en op grond van de volgens de Mediawet uit te dragen gezamenlijk waarden dergelijke inhoud wenst te faciliteren. Maar dit is niet iets waar de Ombudsman op toeziet.

,,Niet alles dat juridisch mag, hoeft altijd gedaan te worden”, stelt Smit in haar rapport. ,,De oudste bestaande journalistieke code stelt als regel ‘do no harm’ als dat voor het grote goed niet strikt noodzakelijk is. Wie probeert dat te framen als politieke correctheid zit er stevig naast. Het is simpelweg een kwestie van professionele ethiek.”

Wel stelt de Journalistieke Code onder meer dat gedeelde informatie betrouwbaar moet zijn en gecheckt moet worden. De code is door alle omroepen onderschreven, ook door Ongehoord Nederland. Alle journalistieke producties vallen eronder. Deze regels gelden volgens Smit dus ook voor een opinieprogramma, zoals Ongehoord Nieuws zichzelf sinds de zomervakantie noemt. ,,Een journalistiek presentator moet beweringen van een gast op betrouwbaarheid checken en de gast daarop bevragen. Die journalistieke rol wordt door ON-presentatoren nog steeds te weinig ingevuld”, aldus de Ombudsman.

Eenzijdig

Ongehoord Nederland noemt het tweede rapport van de NPO Ombudsman ‘in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief’. Volgens Ongehoord Nederland heeft het opinieprogramma Ongehoord Nieuws ‘de laatste maanden een grote kwaliteitsslag gemaakt’ stelt de omroep op haar website. ,,Maar bij ons opinieprogramma is volgens ons geen sprake van, zoals zij stelt, ‘een patroon van onjuiste informatie’ of het schenden van journalistieke code.”

De omroep van Arnold Karskens maakt zich ‘ernstige zorgen’ over de ‘eenzijdigheid’ van de Smit. ,,De NPO Ombudsman gaat er in haar rapport aan voorbij dat er over deze thema’s bij grote groepen Nederlanders anders wordt gedacht dan gebruikelijk door andere omroepen. Ze bekijkt de zaken volgens ons - na een eerste globale lezing van het rapport - vanuit de heersende meerderheidsvisie en interpreteert de feiten alsmede de geldende normen en publieke waarden te veel dienovereenkomstig”, aldus ON!. ,,Zo dreigt het geluid van de minderheid binnen de publieke omroep (weer) te worden uitgesloten. De houding van de ombudsman druist naar ons inzicht in tegen de waarden van de Mediawet die een pluriform omroepbestel voorstaat.”

ON! vraagt het bestuur van de NPO om ‘een inhoudelijk en opbouwend gesprek’. ,,Omroep ON! vertegenwoordigt immers een substantieel deel van de bevolking dat zich tot voor onze komst ‘ongehoord’ voelde.”

De NPO doet nog geen uitspraken of het tweede rapport van de Ombudsman over omroep Ongehoord Nederland kan leiden tot een derde sanctie. ,,We gaan het onderzoek nu bestuderen en komen er op een later moment op terug”, laat een woordvoerder weten.

