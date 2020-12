Ombudsman oordeelt: Osterhaus schuift zonder belangen aan bij Op1

Ook gisteravond was Osterhaus te zien in de talkshow, maar voordat hij aan het woord kwam, wilde presentator Jort Kelder de kritiek op Osterhaus’ plek aan tafel rechtzetten. ,,Even een kleine disclaimer, voor we hier verder over in gesprek gaan. Als jij wordt uitgenodigd, krijgen we brieven of dat wel kan omdat je dubbele zakelijke belangen zou hebben en het is misschien toch goed om dat even uit te spreken.”



Kelder vertelde dat de NPO in oktober een onderzoek door een ombudsman liet uitvoeren nadat er meerdere klachten waren binnengekomen. ,,De conclusie is, ook voor de kijkers thuis: Ab Osterhaus kan hier rustig zitten. Want de keren dat hij bij Op1 aan tafel was, veranderen zijn standpunten nogal eens en soms zelf dramatisch.” Dat maakte dat de ombudsman oordeelde dat Osterhaus’ geen dubbele belangen zou hebben bij zijn aanwezigheid in het praatprogramma.



‘In elk geval wezen zijn bijdragen aan de discussie niet eenduidig of stelselmatig in één bepaalde richting: die van organisaties waarmee hij contacten heeft. Deze voorkeur voor een specifieke aanpak had hij wel tijdens de Mexicaanse griep’, valt er te lezen in de uitspraak van de ombudsman. Hij besluit: ‘Je kunt je studiogast en het gesprek waarin deze een rol heeft op deze manier ook juist méér status en geloofwaardigheid geven: door te melden waarom iemand verstand van zaken heeft, ook als dat is omdat hij of zij bepaalde connecties of belangen heeft. Van meer transparantie wordt niemand ziek.’