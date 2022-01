Omdat er toch geen fotograaf meeging, had Máxima haar hakken thuisgelaten

Rechtszaak rond ‘negatieve invloed’ van serie 13 reasons why gesepo­neerd

Een federale rechter in de VS heeft de rechtszaak geseponeerd die een familie tegen Netflix had aangespannen. De nabestaanden van een tiener die zelfmoord heeft gepleegd, had de streamingservice aangeklaagd omdat die niet voldoende waarschuwingen zou hebben gegeven rond de uitzending van de serie 13 reasons why.

12 januari