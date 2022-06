Omroep MAX stopt met NPO Radio 5-programma De MAX!

Podcast- en programma­ma­ker Luuk Dresen (27) plotseling overleden

De 27-jarige podcast- en programmamaker Luuk Dresen is door een noodlottig ongeval overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt op zijn socialmediakanaal. Hij was onder meer presentator van het populaire YouTube-programma Nieuwe Gasten en maakte podcasts als De H van Hetero.

27 juni