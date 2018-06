Omroep WNL naarstig op zoek naar presentatoren Goedemorgen Nederland

muziekrecensies Robuuste nieuwe vinylbox The Rolling Stones in muzikale schatkist

13:06 Onze muziekkenners bespreken elke week een aantal nieuw uitgekomen albums. Deze keer: Rolling Stones- The Studio Albums Vinyl Collection 1971 – 2016, Mike Shinoda – Post Traumatic, Natalie Prass – The Future and The Past en Mendelssohn - A Midsummer Night's Dream.