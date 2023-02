Omstreden influencer Andrew Tate verliest hoger beroep, blijft langer in voorarrest

De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate blijft nog zeker tot eind februari vastzitten. Het gerechtshof van Boekarest heeft ook in hoger beroep bepaalt dat Tate dertig dagen langer in voorarrest moet.

Tate werd eind december opgepakt, evenals zijn broer en twee Roemeense vrouwen, die ook worden verdacht van onder meer mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. De 36-jarige Tate hield zich schuil nabij de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar hij op 29 december werd opgepakt.

Vorige week bepaalde de Roemeense rechter dat Tate dertig dagen langer in voorarrest moest. Tate was het niet eens met die uitspraak en ging woensdag in hoger beroep. Hij verloor de zaak, wat betekent dat de influencer tot minstens 27 februari vast blijft zitten.

De openbaar aanklagers denken dat Tate, zijn broer en de twee Roemeensen achter een criminele organisatie zitten met als doel ‘vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is’. De broers zouden daaraan veel geld hebben verdiend. Tate ontkent alle beschuldigingen en vroeg de rechter eerder al om vrijlating, maar die ging daar niet in mee. Het strafrechtelijk onderzoek loopt sinds begin dit jaar. De aanklagers hebben zeker zes vrouwen in beeld die door de verdachten seksueel zouden zijn uitgebuit.

Andrew Tate, een voormalig professioneel kickbokser, raakte in 2016 voor het eerst in opspraak toen hij uit het tv-programma Big brother werd gezet omdat op beeld was vastgelegd hoe hij een vrouw aanviel. Nadat hij uit het programma was gezet, schreef Tate op Twitter dat ‘vrouwen verantwoordelijkheid moeten dragen voor seksueel misbruik’. Daarop werd hij verbannen van verschillende socialemediakanalen. Sinds Elon Musk Twitter overnam, heeft Tate zijn account terug.

