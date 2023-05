Omstreden regisseur Roman Polanski poseert met de vrouw die hij op haar dertiende verkrachtte

De feiten dateren uit 1977. Roman Polanski verkrachtte de 13-jarige Samantha Geimer. De regisseur bekende destijds het meisje te hebben gedrogeerd, zich seksueel aan haar te hebben opgedrongen en pleitte schuldig in Los Angeles. Hij ontvluchtte het land nog vóór een vonnis kon worden uitgesproken. Sindsdien woonde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigert hij naar de VS terug te keren. Hij kan niet door Frankrijk worden uitgeleverd.

Maar vandaag de dag - zo’n 46 jaar later - blijkt dat de intussen 60-jarige Samantha hem zijn daden heeft vergeven. Op Instagram deelt Polanski’s huidige echtgenote, Emmanuelle Seigner, dan ook een foto waarop Samantha al lachend poseert met Roman. Wanneer het kiekje exact werd genomen, is niet bekend. Maar de foto werd gedeeld naar aanleiding van het dubbelinterview van Emmanuelle en Samantha met het Franse magazine Le Point.

Samantha Geimer vertelt in dit gesprek onder meer dat zij van mening is dat ‘Polanski zijn schuld tegenover de maatschappij heeft terugbetaald’ en dat ze haar ontmoeting met Polanski in 1977 niet problematisch vond ,,Laten we duidelijk zijn, wat er met Polanski is gebeurd, was nooit een groot probleem voor mij.” Ze betreurt dat dit zo lang aansleepte als een schandaal, iets wat Geimer meermaals al publiekelijk aangaf. Volgens haar definieert de verkrachting haar niet en vindt ze dat het Polanski niet eeuwig moet blijven achtervolgen. ,,Het is een last om constant te moeten herhalen dat het ‘niets’ was.”

Meerdere beschuldigingen

Regisseur Polanski, die onder meer een Oscar won met The Pianist, is nog altijd omstreden. Drie jaar geleden, toen hij in Parijs de César - de belangrijkste Franse filmprijs - kreeg voor beste regie voor zijn film J’accuse, verlieten meerdere vrouwen uit protest de zaal. Want ook fotografe en voormalig model Valentine Monnier zegt te zijn misbruikt door Polanski. Dat zou in 1975 zijn gebeurd in het chalet van de regisseur in het Zwitserse Gstaad. De vrouw verklaarde dat Polanski extreem gewelddadig was. Ook andere vrouwen beschuldigen de regisseur van seksueel misbruik in hun tienerjaren. De filmmaker ontkent alle aantijgingen.