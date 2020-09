Onbegrijpelijk! Maak je als NPO een serie met internationale allure, moffel je hem weg

Dit is er eentje uit de categorie ‘onbegrijpelijk’: je investeert als publieke omroep fors in een nieuwe dramaserie. Een gewaagd project, met een duister plot waar de kijker echt even moeite voor moet doen. Dat zich ondanks de bekende Hollandse zunigheid op de set (daarover later meer) kan meten met gerenommeerde internationale producties. Kortom, een reeks waar je trots op kunt zijn. Trots op móet zijn.