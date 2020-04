Ondanks afwijzing van Bastiaan in Boer Zoekt vrouw is Elise alsnog verliefd

Elise geeft bij Gijs Staverman aan dat het een flinke klap was dat Bastiaan Milou uitkoos voor de citytrip. ,,Die eerste paar dagen dat ik er zat, had ik er een goed gevoel bij. Ik had het gevoel dat Bastiaan wel eens de juiste zou kunnen zijn. Het was heel leuk.” Nu de spraakmakende aflevering op tv is geweest, is dat voor haar een opluchting. ,,Je hebt maanden onder een steen geleefd, maar nu weet de wereld hoe het zit.”



En dat komt mede doordat Elise inmiddels het liefdesgeluk heeft gevonden, ook zonder de Zeeuwse akkerbouwer. ,,Ik heb een topvent. Hij heet Jonathan”, zegt ze enthousiast over de man die overigens geen boer is. ,,Hij heeft een kantoorbaan in de bouwwereld, iets heel anders. Hij heeft genoeg aandacht voor me, ik heb niks te klagen.”



Elise kent Jonathan al sinds de middelbare school, maar was hem uit het oog verloren. ,,Ik heb hem in de stad eigenlijk weer ontmoet, zeg maar.”