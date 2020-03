Ondanks de ‘kwaliteitsimpulsen’ is er weinig over van Hart van Nederland

Ze bestaan. Mensen die stug doorgaan, ook al is het een hopeloze zaak. Nee, ik doel niet op leiding en medewerkers SBS 6, al is die beschrijving op hen natuurlijk ook zonder meer van toepassing. Het is triest om te zien hoe weinig er na alle zogenaamde ´kwaliteitsimpulsen´ van De Mol, Galjaard en co nog over is van Hart van Nederland.