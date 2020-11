Onderbroekenlol met Patricia en Gerard wordt stapelgek

PODCAST Luiste­raars over The Crown: ‘Vonden jullie Thatcher echt zo slecht?’

20 november Het vierde seizoen van hitserie The Crown van Netflix staat bijna een week online, tijd voor de makers van podcast Bingewatchers om het net op te halen. Wat vonden de luisteraars van deze tien nieuwe afleveringen? Waren ze net zo enthousiast als Kevin Goes en Charlene Heezen van Bingewatchers, of dachten zij er anders over?