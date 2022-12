Ondernemingsraad NPO wil garantie dat Frans Klein niet werkt: ‘Schadelijk voor imago publieke omroep’

Frans Klein trad tijdelijk terug als NPO-directeur na onthullingen in de Volkskrant over een structurele angstcultuur bij het BNNVara-programma De wereld draait door. Klein was als mediadirecteur van die omroep jarenlang verantwoordelijk voor het programma.

Maar Klein bezocht deze week toch een mediabeurs in Londen, iets wat al langer op zijn agenda stond. ,,Het hardnekkige gerucht gaat in Hilversum dat hij, naast zijn bezoek aan Londen, nog gewoon op kantoor zit”, laat Kwint weten. ,,Hij zou gewoon aan het werk zijn. Dat lijkt ons verstandig noch wenselijk en schadelijk voor het imago van de NPO.” Daarom wil de cor op korte termijn opheldering van Leeflang over de hardnekkige geruchten.

Een woordvoerder van de NPO bevestigt dat de brief ontvangen is en dat die beantwoord zal worden. Verder laat de NPO weten: ‘Frans Klein is tijdelijk teruggetreden als directeur video NPO om zo de onafhankelijkheid van het externe onderzoek van oud-minister Martin van Rijn niet in de weg te staan. In overleg met de RvB van de NPO heeft hij deze week nog wel zijn al langer geplande bezoek aan Content Londen afgelegd om als toehoorder de ontwikkelingen op zijn vakgebied te volgen. Zijn tijdelijke terugtreding blijft de komende maanden van kracht zolang het externe onderzoek loopt.’

