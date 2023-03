Onderweg naar morgen-hunk Sander Foppele gooide leven om: ‘Ik dacht: ‘ik kap ermee’’

Boer Jos is geen boer meer: ‘Ik was net als Caroline van der Plas in het begin een beetje mediageil’

Boer Jos Sloot (61) is geen boer meer nu hij is gestopt als gladiolenteler. Met zijn Dycke - ze vonden elkaar in 2009 in het tv-programma ‘Boer Zoekt Vrouw’ - gloort een nieuw leven. Misschien zelfs in de stad.