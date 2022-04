Onderzoek naar mogelijk aanranding door Jean-Claude Van Damme: ‘Hij dwong me tot orale seks’

De feiten dateren van 20 augustus 2021. Het slachtoffer, een 33-jarige vrouw uit Brussel, bezocht in gezelschap de ­exclusieve champagnebar Impérial in het centrum van Brussel, waar ook Van Damme vaak vertoeft. Na aanvankelijk onschuldig flirtgedrag zou de acteur de vrouw hebben proberen aanranden.

Van Damme zou de vrouw onder meer hebben aangeraakt en gevraagd hebben om seks met hem te hebben. ,,Duidelijk nadat hij enkele lijntjes gesnoven had”, klinkt de beschuldiging. ,,Daarna werd hij een andere persoon.” De vrouw beweert ook dat ‘The Muscles from Brussels’ haar in een wc-hokje heeft geduwd en geprobeerd heeft haar uit te kleden en te dwingen hem oraal te bevredigen. ,,Daarna viel ik flauw.”

De vrouw kon ontkomen en heeft na de feiten klacht ingediend. ,,Ik herinner me alleen dat ik plots buiten op het trottoir voor de bar lag, in de regen. Halfnaakt, mijn borsten waren ontbloot”, zegt ze. ..Iemand moet iets in mijn drankje hebben gedaan, want ik was niet dronken.”