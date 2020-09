Onderzoek naar oud-baas Elite Model vanwege beschuldigingen van verkrachting

Mysterieus skelet maakt tongen los bij record­start The Masked Singer

26 september Het tweede seizoen van The Masked Singer is met recordcijfers van start gegaan op RTL 4: bijna 2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe de identiteit van de gracieuze vuurvogel werd onthuld. Op Twitter speculeerden kijkers echter vooral over het mysterieuze skelet; want zit daarin nu een topmodel of een nieuwslezeres?