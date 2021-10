Onderzoek schot Baldwin op filmset richt zich op wapensmid en assistent

Het gaat om Hannah Gutierrez Reed, die het wapen had voorbereid, en om assistent Dave Halls, die bekend staat als een doorgewinterde professional. Hij gaf het wapen - een van de drie die Gutierrez op een karretje had klaargezet - en riep ‘koud wapen', wat betekent dat er geen kogels in zitten.

‘Kapot van het verlies’

Souza zegt ‘kapot’ te zijn van het verlies van zijn collega Hutchins. ,,Ze was aardig, levendig, ongelooflijk getalenteerd, vocht voor elke centimeter en pushte me altijd om beter te worden”, laat Souza weten aan de website Deadline. Baldwin had eerder op Twitter gemeld dat hij ‘in shock’ en ‘verdrietig’ is door de gebeurtenis.