One de Musical blijft ondanks strengere coronamaatregelen spelen: ‘Ik ga door tot m’n laatste cent’

One de Musical beleeft morgen zijn premiére en zal ook daarna blijven spelen, ondanks de 1,5 meterregel en de sluiting om 17.00 uur. Dat maakt de kersverse musicalproducent Roel Pieters bekend aan deze site. ,,Ik ga door tot m’n laatste cent. Ik wil dat mensen het zien, ook al is het misschien niet rendabel.‘’

Met een zaalcapaciteit van zo’n 30 procent en een verplichte sluiting om 17.00 uur, als gevolg van de strengere maatregelen vanaf zondag, zijn veel producenten genoodzaakt hun musical voorlopig te staken. Vandaag liet Hans Cornelissen, verantwoordelijk voor groots opgezette shows als Titanic en The Rocky Horror Show, al weten een pauze in te lassen.

Lees ook PREMIUM One de Musical: Egyptisch liefdesverhaal in uniek ledboxtheater

,,We kunnen echt niet de hele week matinees spelen. Op pakweg een dinsdagmiddag in Venray trek je echt geen volle bak. Maar er stond voor de komende periode wel een aantal middagshows ingepland én er waren mogelijkheden om enkele voorstellingen van de avond naar de middag te verplaatsen. Door de 1,5 meterregel is dat alleen niet rendabel.”

Pret niet drukken

Pieters begrijpt de keuze van Cornelissen volledig, maar heeft ondanks alle regels besloten wél door te spelen. Morgen beleeft One de Musical - met Soy Kroon en Nienke Latten die hun Egyptische liefdesverhaal vertolken - in Aalsmeer zijn première. Een test-première weliswaar, legt Pieters uit, maar dat mag de pret niet drukken. ,,Pers en bekende Nederlanders zijn aanwezig. We zijn een compleet nieuwe productie en dat wilden we onder de aandacht brengen bij het grote publiek. We weten dat dat heel moeilijk is, maar we wilden het toch doen.”



Dat Pieters daarnaast ook nog heeft besloten om ná de première door te spelen, heeft vooral te maken met het feit dat hij het publiek ontspanning wil bieden. ,,Want het afgelopen anderhalf jaar was al zo zwaar. Er is echt behoefte aan”, stelt Pieters, die benadrukt dat de keuze wel met een dubbel gevoel is gemaakt. ,,Aan de ene kant is het verschrikkelijk, en dat meen ik oprecht, voor al die mensen die ziek worden. Ik heb zelf ook corona gehad en in het ziekenhuis gelegen. Ik weet hoe verschrikkelijk en angstig het is.” Maar, vindt Pieters, ,,het is ook verdrietig dat je elke keer onder stress en spanning aan het werk bent en niet weet waar je aan toe bent.”

Quote Het afgelopen anderhalf jaar was al zo zwaar Roel Pieters

Knokken

Pieters realiseert zich dat het een pittige klus wordt om de musical draaiende te houden. ,,We zijn een start-up en weten niet of we aan de eisen voldoen om steun te krijgen. Daarom doen we doen het op eigen kracht met investeerders (miljonair Marcel Boekhoorn en Paul Huibregtse, red.). We moeten mensen de kans geven om de musical te bezoeken, ook al is het maar 250 man die kan komen kijken. Dat zijn dan de geluksvogels”, grinnikt Pieters. Dan weer serieus: ,,Zonder kunst is de maatschappij echt verloren. We hebben kunst nodig in iedere vorm. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen, dat we dat nodig hebben om ons goed te voelen.”

Bezoekers hoeven zich absoluut geen zorgen te maken om hun gezondheid, verduidelijkt Pieters. Er is in gloednieuwe airco’s en luchtzuivering geïnvesteerd én iedereen wordt elke dag getest. Het theater is ‘optimaal veilig’, meent Pieters. Op die manier hopen hij en zijn team toch een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm (VLNR) Paul Huibregtsen, ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn en Roel Pieters tijdens de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst bij ONE de Musical. © ANP

Over het geld dat Pieters zal moeten neerleggen om One de Musical door te laten spelen, maakt hij zich niet echt zorgen. ,,Ik ga door tot m’n laatste cent. Ik wil dat mensen het zien, ook al is het niet rendabel” klinkt het standvastig.

Angst voor alle kosten heeft Pieters dus niet. Maar waar hij zich wel druk om maakt, is al zijn personeel en de cast. ,,Die mensen hebben het afgelopen anderhalf jaar amper kunnen werken. Ze zijn bijna alles kwijt, hebben alles opgemaakt om te overleven, hun spaargeld is op.” Nog een reden voor de producent om door te spelen. ,,Met een paar matinees doordeweeks, desnoods met 250 mensen, kunnen we van dat geld en wat we zelf bijleggen, die mensen betalen.”

In de tussentijd blijft Pieters hopen op beter nieuws vanuit het kabinet. ,,We duimen dat we rond kerst of januari volledig open mogen‘’, besluit hij. ,,We zijn aan het knokken.‘’

Volledig scherm One de Musical © RV

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: