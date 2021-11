One de Musical: Egyptisch liefdesverhaal in uniek ledboxtheater

Peter Lusse ‘Als ik consisten­ter was geweest, had ik grotere carrière en bankreke­ning gehad’

Het personage Eddie Veenstra in Vrienden voor het Leven zal altijd aan Peter Lusse blijven kleven, maar binnenkort staat hij op het podium in een heel andere rol: die van archeoloog in de spektakelmusical One. ,,Als ik consistenter was geweest, had ik een grotere carrière en dito bankrekening gehad.”

6 juli