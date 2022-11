Ongehoord Nederland krijgt meer tijd voor reactie op NPO-sanctie

De NPO maakte twee weken geleden het voornemen bekend om Ongehoord Nederland (ON!) voor de tweede keer in korte tijd een boete op te leggen. Volgens de NPO is de omroep niet voldoende bereid om samen te werken binnen het publieke bestel. De directe aanleiding is een uitzending van het programma Ongehoord Nieuws halverwege september. Daarin was te zien dat zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan. Het fragment en het commentaar daarop van presentator Raisa Blommestijn werd door velen binnen en buiten de omroepwereld als racistisch gezien.

Eerder legde de NPO al een sanctie op na een rapport van de ombudsman. Hierin stelde de ombudsman klagers in het gelijk die vonden dat de omroep in haar programma’s aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt. Als de NPO inderdaad, zoals beoogd, ON! een tweede financiële sanctie oplegt, dan kan de publieke omroep staatssecretaris Gunay Uslu van Media verzoeken om de vergunning van de nieuwe omroep in te trekken.

De Tweede Kamer heeft eerder deze maand het kabinet gevraagd om het sanctiebeleid van de publieke omroep aan te scherpen. Een Kamermeerderheid steunde een motie die het kabinet verzoekt om duidelijker te maken wanneer omroepen uit het bestel worden gezet als zij zich niet aan de regels houden. In de huidige situatie is het aan de staatssecretaris om daar een afweging over te maken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: