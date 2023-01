Ongehoord Nederland zou hier een boete voor krijgen, maar bij BNNVara kan het gewoon

Jon Karthaus werkt aan reüniefilm Zoop, vaste acteurs ‘enthousi­ast’

Jon Karthaus werkt aan een vierde deel in de succesvolle reeks Zoop-films. Dat heeft de regisseur, schrijver en acteur vandaag aan het ANP bevestigd nadat hij een mysterieus bericht op Instagram had geplaatst. Hij insinueerde dat hij schreef aan een nieuwe film in de reeks, Zoop in Australië.

25 januari