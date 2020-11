Ongeloof in België: Slimste Mens-kandidaat na 18 afleveringen nog altijd niet weggespeeld

Ella Leyers is in Nederland niet direct een bekende naam. Als actrice speelde ze onder meer in de serie Professor T., die in ons land op Videoland te bekijken is. Een filmpje waarin ze accenten van Temptation Island-kandidaten nadoet ging ook in ons land viral. Bekender is wellicht haar vader Jan Leyers, de muzikant zat in de Belgische band Soulsister en scoorde een grote hit in ons land met The way to your heart. In eigen land is hij een muziekicoon en daarom staan ook zijn vier dochters flink in de spotlights.



Dus is Ella niet de eerste Leyers-telg die meedoet aan de Belgische versie van De Slimste Mens. Jan Leyers zelf schopte het tot twee afleveringen en zus Olga behaalde al het duizelingwekkende aantal van 11 deelnames. Het absolute record stond tot dit seizoen op 12 deelnames, maar de actrice heeft dit inmiddels verpulverd met tot nog toe achttien deelnames.