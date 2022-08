Ongeloof om harde muziek op festivals, maar branche weet het zeker: ‘Verlagen norm is de doodsteek’

Het toenemende aantal jongeren met gehoorschade baart experts grote zorgen en zwengelt voor sommigen de discussie aan of het geluid op festivals en in poppodia misschien niet wat omlaag kan. In 2018 sloot toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis een nieuw convenant hierover met de sector. Daarin zijn afspraken gemaakt over onder andere een maximaal geluidsniveau van 103 dB in combinatie met het dragen van goede oordoppen, ter plaatse beschikbaarheid van betaalbare oordoppen en goede voorlichting via de I Love My Ears-campagne. Daarnaast werd afgesproken dat podia en festivals metingen uitvoeren, bewustwording creëren en gehoorbescherming aanbieden. Ook bioscopen en fitnesscentra waren betrokken bij het plan.