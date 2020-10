Onlangs bevallen Anouk Hoogendijk na bijna twee weken ontslagen uit ziekenhuis

Het eerste kindje van de blondine werd op 18 oktober net na vier uur ‘s nachts geboren. In een bericht op Instagram schreef ze dat niet alles meezat tijdens de bevalling. Ze liet echter geen details los. Inmiddels maken moeder en zoon het goed genoeg om het ziekenhuis te verlaten, zo laat Hoogendijk vandaag weten.



‘Woehoe wij zijn lekker thuis!! Dat betekent: herstellen, genieten en heel veel bonbons met gestampte muisjes eten’, schrijft ze vandaag bij een foto waarop de kleine spruit te zien is.



Hoogendijk maakte in mei bekend in verwachting te zijn. Het is het eerste kindje voor Hoogendijk en haar vriend Pieter. De twee zetten vorig jaar een grote stap in hun relatie en kochten samen een huis.