Onrust over verjonging bij NPO1: Radar levert ruim een derde van zendtijd in

Pink herschreef testament na coronabe­smet­ting: ‘Ik was er zo erg aan toe’

4 mei Pink (41) en haar zoon Jameson (4) raakten in maart 2020 besmet met het coronavirus. In een interview met Heart Radio UK vertelt de zangeres dat ze er zo erg aan toe was dat ze dacht dat ze zou sterven. Daarop besloot ze haar testament opnieuw te bekijken en te herschrijven.