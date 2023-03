Ontluikende liefde in Dream School zorgt voor ongemak: ‘Beloof me dat je het veilig doet’

Een ontluikende liefde zorgde voor flink wat ongemak in het NPO 3-programma Dream School . Door het gezoen en geflirt van Anouk en Aram kwamen er zorgen bij begeleider Lucia Rijker en rector Eric van 't Zelfde. Aram werd zelfs even apart genomen door Van 't Zelfde. ,,Geef je me nou de sex talk ?”

Vlak voor het weekend kwam Anouk naar Dream School, de plek waar schoolverlaters onder begeleiding worden gestimuleerd om aan hun toekomst te werken. Haar komst is opvallend. Geïnteresseerd in de lessen lijkt ze niet te zijn en als er schoongemaakt moet worden eindigt dat zelfs in een ruzie, omdat ze niet mee wil helpen. Waar ze wel alle aandacht voor heeft, is medeleerling Aram. Op de bank wordt er flink wat afgeflirt en achter de kussens zijn zoenende geluiden te horen.

Quote Hij is een magneet voor haar. Ze springt boven op hem en het is zoenen, flirten en gekkigheid Rector Eric van 't Zelfde

,,Ik hou mijn hart vast. Maar je kan er niks van zeggen”, zegt begeleider Lucia Rijker tegen rector Eric van 't Zelfde. ,,Maar hebben we daar een verantwoordelijkheid in? Dat het in elk geval veilig gaat.” Haar collega deelt die zorgen. ,,Ik weet niet hoe serieus het is, maar dit kan goed misgaan. Ik ga dadelijk wel tegen hem zeggen: mocht je plannen hebben, gebruik wel een kapotje. Tenminste, ik weet niet of ze dat woord nog niet kennen. Dat is 1970; kapotje. Maar in elk geval een condoom.”



Van 't Zelfde stapt uiteindelijk op Aram af. Hij legt uit: ,,Hij is een magneet voor haar. Ze springt boven op hem en het is zoenen, flirten en gekkigheid.” Voor het weekend wil hij de leerling met een boodschap naar huis sturen. ,,Wij houden alles in gaten hier, hè. Als je als volwassen man het pad op gaat, zorg dan wel, mocht je een vriendin krijgen en met elkaar in bed belanden, dat het veilig gebeurt.” Aram reageert gevat: ,,Geef je me nou de sex talk?”



Van 't Zelfde laat zich niet van zijn stuk brengen en legt uit dat hij Aram enkel van advies wil voorzien. Die geeft aan hem te begrijpen. Van 't Zelfde: ,,Beloof me dat, wat je ook doet, dat het veilig gebeurt. Naar haar toe en naar mij toe.”

Ruzie via de app

Aram belooft dat, maar van romantiek is er naderhand geen sprake meer. Zo snel als de liefde kwam, verdween die ook weer. Via de app kregen de twee ruzie in het weekend. Als Anouk niet reageert op appjes, stuurt Aram: ‘Je was dus uit op sensatie.’ Daarop krijgt hij een woedende reactie van Anouk, die na het weekend ook niet komt opdagen bij Dream School. ,,Mijn hele weekend is verpest”, reageert Aram.



Op dinsdag komt Anouk om 14.30 uur toch nog opdagen. Van 't Zelfde neemt haar mee naar zijn kantoortje. Naast de problemen met Aram heeft ze ook een probleem in de groep. Ze klaagt veel, doet weinig en is vaak niet aanwezig. Als hij haar hulp aan wil bieden, reageert ze: ,,Ik weet niet of je mijn dossier hebt gezien. Er staan zo veel streepjes achter mijn naam qua hulpinstanties. Het heeft nooit geholpen. Ik heb nergens vertrouwen in. Ik wil mezelf heel graag rustig houden, maar soms lijkt het wel of iemand mij overneemt.”



Daarmee eindigde de vijfde aflevering van het zesde seizoen van Dream School, die door 292.000 mensen werd bekeken. In de komende drie afleveringen moet duidelijk worden of Anouk alsnog de boel op de rit weet te krijgen.

