Ontroerde André van Duin bedankt voor massale steun na darmkanker

André van Duin verscheen vanavond bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel om voor het eerst op televisie te vertellen over zijn darmkanker-diagnose en -operatie. De komiek en Heel Holland Bakt-presentator maakte van de mogelijkheid gebruik om in één keer alle kijkers hartelijk te bedanken. ‘Ik kreeg zoveel berichten, de post stapelde zich thuis op. Ik heb er heel, heel, heel veel steun aan gehad.’

Eén keer eerder trad Van Duin naar buiten over zijn overwonnen ziekte. Dat deed hij tien dagen geleden in een interview met De Telegraaf. ,,Ik had het geheim gehouden. Niemand wist hoe het zou aflopen, dan heeft het ook niet zo veel zin om er al over te praten’’, zei hij vanavond tegen Van Nieuwkerk in het programma Matthijs Gaat Door. Hij had het wel al tegen sommige journalisten gezegd, maar erbij gevraagd het nog niet openbaar te maken. ,,En dan zei ik erbij: Als het goed afloopt heb je een mooi verhaal. Ik vertel het gewoon één keer, op één plek.’’

Van Duin ontdekte een bloedplasje in zijn ontlasting ‘en de volgende dag weer'. Hij ging naar de huisarts ‘en vervolgens de molen in’. ,,Ik was er dus vroeg bij. Dat is eigenlijk een belangrijke tip aan de mensen: Kijk eens wat vaker achterom. Je kan dan dingen zien die normaal niet zo opvallen.’’

De darmkanker bleek nog niet uitgezaaid. Van Duin onderging in een periode van drie, vier maanden enkele chemokuren en daarna een operatie. ,,Met een kijkoperatie was het doorknippen, stukje eruit en nietjes erin. Ik heb er niet veel last van gehad.’’

Martin

,,Ik heb wel eens gedacht, als het misgaat dan ga ik naar Martin toe’’, zegt Van Duin over zijn vorig jaar aan kanker overleden echtgenoot Martin Elferink (55). ,,Ik denk dat het niet zo is, dat er daarna niets meer is, maar dat zou geweldig zijn. Martin bestaat niet meer, maar je maakt het jezelf wel wijs: er is nog iets. Ik overleg thuis ook nog met hem. En misschien heeft ‘ie zich wel bemoeit met de operatie. Ik had zijn foto meegenomen.’’ Het is het enige moment dat Van Duin het te kwaad lijkt te krijgen en de tranen hem in de ogen staan. ,,Ik ben vrij stoïcijns, relativeer veel. Dan maak je jezelf een stuk makkelijker door’’, zegt hij erover.

En als de darmkanker toch zijn einde had betekend, ‘dan had ik daar vrede mee gehad’. Van Duin: ,,Ik heb veel mensen plezier gegeven. Dat is een mooie taak in het leven.’’

Hij voelt zich nu prima. ,,Ik heb geen pijn, ben energiek.’’ Hij heeft al die tijd doorgewerkt aan de opnames van Heel Holland Bakt. Dat heeft hem goed gedaan.

Steun

Ook de vele berichten van meelevende mensen deden hem goed. ,,Ik ben dan ook blij hier te zitten om de mensen thuis te bedanken. Ik kreeg zoveel berichten, de post stapelde zich thuis op en het is me niet gelukt al die mensen persoonlijk te bedanken. Dus daarom nu: Heel hartelijk dank voor de berichtjes, ik heb er heel heel heel veel steun aan gehad.’’

Daarna deed Huub van der Lubbe hem zingend uitgeleide met het lied Voor altijd jong. ,,Ik ga het proberen’’, besluit Van Duin.