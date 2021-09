Ontroerde kijkers bieden alleenstaande vader Luis uit Steenrijk, straatarm een baan aan

Luis (39) verloor zijn vrouw kort na de geboorte van Max (nu 12 jaar oud). Hij probeert zijn zoon een zo fijn mogelijk leven te geven, maar dat moet wel op basis van een strak budget: ze moeten rondkomen van 50 euro per week. ,,Ik voel me arm als Max naar het zwembad wil en ik geen geld heb voor een kaartje van 5 euro. Ik voel me arm als hij een kinderfeestje heeft en ik kom weer met het goedkoopste rotcadeautje. Ik voel me arm als kinderen vertellen wat ze allemaal gedaan hebben en Max kan dat niet vertellen,” zegt Luis. ,,Je komt in een sociaal isolement te zitten. Niemand nodigt je meer uit.”