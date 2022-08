Onverwachte wending in B&B vol liefde zorgt voor tranendal bij Martijn

Hommeles in de bed and breakfast van Martijn (31) in Portugal. Tegen alle verwachtingen in heeft de jongste kandidaat van B&B vol liefde Simone, die de ideale match leek, naar huis gestuurd. De tranen vloeiden vanavond rijkelijk.

Met een brok in zijn keel nam Martijn Simone mee tijdens de traditionele wandeling met de honden. ,,Ik merk aan jou dat je mij heel erg leuk vindt. Dat vind ik lastig, want ik weet niet precies wat ik voel. Toen ik gisteren lekker aan het surfen was, merkte ik dat ik Marian erg leuk vond’’, begon hij. Simone, die de bui al voelde hangen, ging moeilijker kijken. Hakkelend kwam het hoge woord bij de B&B’er eruit. Hij trekt meer naar Marian toe. ,,Ik vind dat zó erg. Je past er zo mooi bij. Je bent mooi, je bent knap, je gaat zo goed met mijn ouders’’, ging hij verder, waarna hij Simone stevig vastpakte.

De 31-jarige yogadocente hoopte niet op dit gesprek, maar voelde wel opluchting. ,,Die had ik ook niet zien aankomen. Het ging bij mij ook wel alle kanten op. Als ik jou zie met Marian, dat had jij niet met mij.’’ Dat ze Martijns familie zo ongeveer als haar eigen begon te zien, maakte haar vertrek moeilijk. ,,Het voelde als een warm bad. Dat heb ik veel gemist, omdat ik veel alleen ben. Ik reis veel. Mijn familie is er niet. Dat is lastig’’, concludeerde ze, terwijl de tranen over haar wagen biggelden.

Als donderslag bij heldere hemel

Voor Martijns moeder kwam de beslissing van haar zoon als donderslag bij heldere hemel. Dat was voor vader Ronald niet veel anders. ,,Toen ik Simone van het busstation haalde en haar zag, dacht ik: wauw, leuk, zij is de eerste. Die gaan we goed meemaken. Dat het niet het de ware is voor Martijn is jammer, maar zij heeft een plekje in ons hart.’’

,,Ik denk dat Martijn nog wel spijt gaat krijgen’’, riep de op Hawaï woonachtige Simone met gemengde gevoelens. Speciaal voor Martijn liet zij haar yogapakje en een afscheidsbriefje achter, waarin ze schreef dat er veel emoties zijn losgekomen. Dat oplezen ging wederom gepaard met een tranendal.

Martijn richt nu zijn liefdespijlen nu op de Friese Marian. Ook Susanne loopt nog op de B&B rond.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: