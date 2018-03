Ook de bloopers van De Luizenmoeder scoren uitstekend

De score van gisteren was iets lager dan de reguliere kijkcijfers van De Luizenmoeder. Die trokken de voorbije weken rond de 3 miljoen kijkers. Op het hoogtepunt trok de serie bijna 3,5 miljoen mensen. Als je de serie goed hebt gevolgd, is de quiz die deze krant maakte over het televisieprogramma een eitje.



De Luizenmoeder hoeft in het lijstje van best bekeken programma's van de dag overigens alleen Studio Sport Eredivisie voor te laten gaan. Daar keken ruim 2,6 miljoen mensen naar.