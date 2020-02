Ook deze stellen redden het net als Marco en Leontine niet

Willeke Alberti en John de Mol (1980)

Het huwelijk duurde slechts vier jaar, maar de twee hielden er wel een zoon aan over: Johnny de Mol junior. Later trouwde Willeke nog een bekendheid: Søren Lerby. Dat huwelijk hield langer stand, maar na dertien jaar was ook bij hen de koek op.

Patty Brard en Ron Brandsteder (1980)

Binnen een jaar na de bruiloft gingen de twee alweer hun eigen weg. Geen succes. Daarna kreeg Patty wel de smaak te pakken qua trouwen. Ze stapte nog in het huwelijksbootje met zakenman Carlo Nasi en zanger René Muthers. Met Antoine van de Vijver lijkt ze toch haar droompartner te hebben gevonden. De twee huwden in 2014 zijn nog steeds gelukkig getrouwd. Ron is al sinds 1983 samen met zijn Yvonne.

Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé (2002)

De showbizzrel van het jaar 2002. Ze stonden op het punt te trouwen, toen het feest werd afgeblazen na ontrouw van de zanger. Zoon Sem werd geboren toen ze al uit elkaar waren. Inmiddels is Wendy na wat kleine scheurtjes nog altijd samen met Erland Galjaard. Xander vond de liefde bij Sophie, met wie hij sinds 2010 getrouwd is.

Adam Curry en Patricia Paay (2009)

De dj en de zangeres kregen dochter Christina en hielden het twintig jaar vol. Daarna werd het liefdesleven van Adam hectisch. Hij trouwde in 2012 met Micky Hoogendijk, maar dat huwelijk strandde in het najaar van 2014. Inmiddels is hij gelukkig getrouwd met Tina Snider. Ook Paay heeft een nieuwe liefde. Zij trouwde met de 35 jaar jongere zakenman Robbert Hinfelaar.

Connie en Hans Breukhoven (2010)

Op 20 november 1987 trouwde Connie met Free Record Shop-baas Hans Breukhoven. Samen adopteerden ze drie kinderen uit Costa Rica. Na eenentwintig jaar huwelijk ging het mis.

Rafael van der Vaart en Sylvie Meis (2013)

Het begon sprookjesachtig, de liefde tussen profvoetballer Rafael van der Vaart en actrice Sylvie Meis. Maar na een grimmige oud en nieuw eindigde een relatie van tien jaar conflictueus. Vervolgens kreeg Rafael een relatie met Sabia, de beste vriendin van Sylvie. En de roddelbladen smulden. Die relatie liep ook op de klippen. Sylvie vond daarna nog regelmatig de ware en eind vorig jaar verloofde ze zich met Niclas Castello. Rafael werd verliefd op tophandbalster Estavana Polman en kreeg samen met haar een dochtertje.

Ruud Gullit en Estelle Cruijff (2013)

Een match made in heaven, zo leek het. De topvoetballer Ruud Gullit en het nichtje van onze beste voetballer aller tijden Johan Cruijff. Te mooi om waar te zijn? Inderdaad, Ruud en Estelle gingen in 2013 uit elkaar.

Thijs Römer en Katja Schuurman (2015)

Niet als vijanden, maar als vrienden. Het acteurshuwelijk van Thijs en Katja bleek niet voor eeuwig, maar ze gingen na de breuk op goede voet verder. Mét dochtertje Sammie. Beiden werden weer gelukkig in de liefde. Katja met een chef-kok en Thijs met een prima ballerina.

Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau (2019)

Het leek zo goed te gaan tussen Wes en Yo. Zoontje Xess Xava werd geboren en het stel leek gelukkiger dan ooit in The Story of my Life. In dat programma zagen ze elkaar als tachtigplussers. Dat wilden ze samen wel meemaken. Maar toen Wesley stopte met voetballen, bleek zijn relatie ook de langste tijd te hebben gehad. Net zo’n sprookjeshuwelijk als Marco en Leontine, eenzelfde slot.