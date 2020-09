Ook Domino Day 2021 gaat niet door: project is te duur

In coronatijd is het lastig om een kostbaar eenmalig project als Domino Day te maken. Het financieel risico was daarom te groot, lieten RTL en EndemolShine vandaag weten aan RTL Boulevard. Eerder dit jaar werd bekend dat er een nieuwe poging zou worden gedaan om het wereldrecord van het grootste aantal omvallende dominostenen te verbeteren. Het record staat op dit moment op 4.491.863 vallende blokjes.



Wie het zou gaan presenteren was nog niet bekend gemaakt. Wanneer het nu op de buis komt, is vooralsnog onduidelijk. Naar de wereldrecordpoging in 2009 keken destijds 2,9 miljoen mensen. Het evenement was toen te zien bij SBS6.