Ook François Boulangé pleit voor terugkeer Lingo

'Ridge Forrester' uit eigen band Player gegooid

12:44 Acteur en zanger Ronn Moss (66), wereldberoemd vanwege zijn rol van Ridge Forrester in The Bold & The Beautiful, is onlangs uit de band Player gezet. Moss was zanger en bassist in de rockband die hij ruim 40 jaar geleden samen met zijn goede vriend en gitarist Peter Beckett oprichtte, en waarmee ze de nummer 1-hit Baby Come Back scoorden.