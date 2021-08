Ook Harry Styles vraagt om volledige vaccinatie bij concerten

VIDEO & AUDIO Sto­nes-fan Jelle (67) uit Meppel heeft pijn in zijn hart: ‘Voelt alsof een familielid is overleden’

25 augustus Jelle Tadema uit Meppel is al vijftig jaar Rolling Stones-fan. Het bericht dat Charlie Watts, de drummer van de band, is overleden, kwam als een grote schok. ,,De tranen sprongen me wel in de ogen.”