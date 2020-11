Ook in Nederlandse series is emotie belangrijker dan de feiten: ‘Liegen mag best een beetje’

video Ik Ver­trek-stel bakt weer pannenkoe­ken in Gambia, maar er zijn geen klanten: ‘Bodem van de spaarpot in zicht’

9:09 Veel later dan gehoopt, gooien Theo en Jolanda uit Emmeloord hun pannenkoekenrestaurant in Gambia weer open. Het coronavirus hield hen maandenlang in Nederland. Nieuw probleem: er zijn geen toeristen in het Afrikaanse land. ,,Alles ligt open, het kan best zijn dat ik over een poos weer op kantoor zit in Nederland’’, zegt Jolanda.