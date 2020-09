Ook musical Saturday Night Fever geschrapt

Maar het bedrijf moet hier toch vanaf zien, maakte Cornelissen vandaag bekend. ,,Dit is helaas de zoveelste moeilijke en voor alle medewerkers betreurenswaardige beslissing we moeten nemen”, aldus de producent. ,,Al afgelopen april besloten we onze grote producties Titanic en The Rocky Horror Show te verplaatsen naar het najaar van 2021. De huidige stand van zaken rond het coronavirus maakt het op ieder vlak ondenkbaar al in januari zo’n grote reizende theaterproductie uit te brengen.”



Wel reizen er diverse kleinere voorstellingen van het bedrijf langs de theaters. Zo heeft De Graaf & Cornelissen nieuwe versies gemaakt van de musical Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie’ en ‘Haal het doek maar op!’. Ook bedacht Cornelissen de High Tea Musical Sessions in het Sofitel Hotel The Grand in Amsterdam.