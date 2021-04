Ook nabestaanden ex-vrouw André Hazes niet akkoord met privébeelden in docu

De documentairereeks Kleine jongen over het leven van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes blijft voor ophef zorgen. De nabestaanden van Ellen Wolf, die van 1981 tot 1990 met Hazes getrouwd was, zijn het er niet mee eens dat er privébeelden van Ellen in de documentaire zijn gebruikt. Het materiaal werd gisteren uitgezonden.

Ellen Wolf overleed in 2005 aan de gevolgen van borstkanker. Joppe de Ree bleef als weduwnaar achter en laat vandaag via Facebook weten dat hij nooit is geïnformeerd over het gebruik van oud beeldmateriaal waarin Ellen te zien is.

Volgens De Ree is er tevergeefs contact gezocht met Avrotros. ,,Gezien het feit dat het geldelijk gewin van deze documentaire naar een partij gaat waar wij ons niet bepaald in kunnen vinden en wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen hebben wij contact gezocht met AVROTROS en de productiemaatschappij om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen. Nul op het rekest dus. Nogmaals: wij distantiëren ons ten zeerste.’’

Ellens nabestaanden zeggen een beroep te doen op Rachel Hazes om de opbrengsten van de docuserie, die nog twee afleveringen kent, te doneren aan de verslavingskliniek Jellinek, ‘en aan de opvang van kinderen die seksueel misbruikt zijn in hun leven’.

Vorige week liet Roxeanne Hazes, de 28-jarige dochter van Rachel en André, ook weten dat ze niet akkoord was gegaan met het gebruik van privébeelden. ‘Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien’, schreef ze op Instagram. Het ging om een kort shot in het intro van de serie, dat er na Roxeannes commentaar uit werd gehaald. Avrotros stelde dat het management van Roxeanne vooraf de mogelijkheid had gekregen om de beelden te bekijken. ‘Daar is vanaf gezien. Nog steeds zijn wij hiertoe bereid en we zoeken nogmaals contact met het management van Roxeanne’, aldus een woordvoerster. De omroep heeft nog niet gereageerd op het bericht van De Ree.

Ellen Wolf en André kregen in 1982 zoon Melvin. Met hem hebben Rachel en haar kinderen André en Roxeanne geen contact.

Volledig scherm André Hazes en de toenmalige 23-jarige Ellen Wolf op hun huwelijksdag in 1981. © ANP

