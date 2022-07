Ook Newcastle wil Eurovisie Songfestival graag huisvesten

Van Running up that hill tot Little green bag: deze hits kregen een tweede leven

Jaren 80-hit Running up that hill van Kate Bush stond na het uitkomen van het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Stranger things dagenlang in de top drie van streamingdienst Spotify, met meer dan acht miljoen streams per dag. 37 jaar nadat het nummer uitkomt brengt het door het herleefde succes zo'n 2,3 miljoen dollar in het laatje. Zo zijn er nog veel meer nummers die (opnieuw) hits werden door populaire films en series.

