Ook Peter Pannekoek zit thuis: ‘Ben gevoelig voor te weinig prikkels, ik mis de chaos’

INTERVIEWPeter Pannekoek verschijnt op Koningsdag op televisie met zijn theatervoorstelling Later was alles beter, de tour die hij voor de coronatijd afrondde. ,,Dan kunnen er twee dingen gebeuren: dat mensen denken: wat doet dit ertoe, of hèhè, even geen corona.” Over die show, corona en humor. ,,Mijn religie.”